اليوم.. بدء استحقاق شهادة أمان المصريين لأكثر من مليون عميل في 4 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

بدأ اليوم الأربعاء استحقاق شهادة "أمان المصريين" ذات الوعاء الادخاري والتأميني بعد انتهاء آجالها ومرور 3 سنوات على طرحها في 4 بنوك هي الأهلي ومصر والزراعي والقاهرة وهو ما أدى إلى زيادة كثافة العملاء أمام الفروع، بحسب مسؤولين في البنوك.

وكانت 4 بنوك بدأت طرح شهادات أمان المصريين في 2018 استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وتمكنت شهادة أمان المصريين في تحقيق مبيعات تجاوزت مليار جنيه بعدد أكثر من مليون عميل في 4 بنوك بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة.

والفكرة الأساسية من هذه الشهادة هي أن عددًا كبيرًا من العمال في مصر يعملون في مجال المقاولات والزراعة والحرف اليدوية والمهن الخطرة، دون حماية اجتماعية أو تأمينية، لأسرهم في حالة الوفاة.

وقال مسؤول مصرفي لمصراوي إن بعض من عملاء شهادة أمان المصريين، بدأوا في التردد على الفروع سواء لسحب أصل الشهادة بعد انتهاء آجال شهادتهم أو تجديدها 3 سنوات أخرى.

وأضاف أن توقيتات انتهاء آجال شهادات أمان المصريين تتم على مدار أيام مختلفة حسب تاريخ شرائها ومرور 3 سنوات على شرائها.

وأشار المسؤول إلى توافر الشهادة أمام العملاء لتجديدها مرة أخرى في حال رغبتهم بفائدة 13% سنويا، أو سحب أصل الشهادة حسب رغبة كل عميل.

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، في تصريحات لمصراوي، إن شهادة أمان المصريين ذات الوعاء الادخاري والتأميني ساهمت في جذب أكثر من مليون عميل جديد للشركة بالتعاون مع 4 بنوك بحجم مبيعات تجاوز المليار جنيه.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة، ومدة الشهادة 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

ولا يصرف هذا التعويض في حالات العجز أو الإصابة ولا يشمل أي تأمين صحي، لأنه فقط "وثيقة تأمين على الحياة.

ويحدد العميل عند طلب شراء الشهادة طريقة صرف التعويض في حالة وفاته، سواء صرفه مباشرة إلى الورثة الشرعيين الذين يحددهم إعلام الوراثة، أو إلى أشخاص يحددهم بالاسم، أو صرف معاش شهري، مع تحديد اسم واحد للمستفيد منه.

وتتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات التي تمنحها الشهادة في حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.

وتبدأ قيمة التعويض الذي يمكن سداده دفعة واحدة للورثة في حالة الوفاة الطبيعية من 10 آلاف جنيه، إذا كانت الشهادة بقيمة 500 جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه إذا كانت الشهادة بقيمة 2500 جنيه.

أما في حالة الوفاة نتيجة حادث، فإن التعويض يبدأ من 50 ألف جنيه، إذا كانت قيمة الشهادة 500 جنيه، ويصل إلى250 ألف جنيه إذا كانت قيمة الشهادة 2500 جنيه.

بينما تبدأ قيمة المعاش الشهري، في حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه حتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 120 جنيهاً حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.

أما إذا كانت الوفاة نتيجة حادث، فإن المعاش يبدأ من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 600 جنيه حتى ألفي جنيه، إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.