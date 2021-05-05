‏دهاء سوري وحنكة مباحث.. كيف كشفت الشرطة لغز السطو على مكتب بريد الشيخ زايد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات حادث السطو على مكتب بريد الحي الأول بالشيخ زايد. تلقى قسم أول الشيخ زايد بلاغًا بقيام 4 مجهولين بسرقة مكتب بريد الحى الأول بالمجاورة الأولى، وما قرره موظفان بالمكتب محل البلاغ بأنهما أثناء تواجدهما بالمكتب عملهما لإجراء الجرد اليومى، فوجئا بدلوف 4 مجهولين يرتدون الكمامات الطبية وقيام أحدهم بتهديدهما بسلاح نارى وتقييدهما بشريط لاصق والاستيلاء على 355 ألف جنيه من داخل الخزينة كانت مفتوحة لإجراء الجرد، وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، ضم مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس. وأسفرت جهود العقيد أحمد نجم مفتش الشيخ زايد، والرائد كريم سمير رئيس المباحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين يحملان جنسية عربية، مقيمين بالسادس من أكتوبر، وسمكريا، وعاطلا وسائقا، مقيمين بالقليوبية.

بتقنين الإجراءات وباستهدافهم بمأمورية تمكن الرائدان أحمد البدري وحسام عبد المنصف والنقيبان إسلام شوق وطارق الحمزاوي معاوني مباحث قسم أول الشيخ زايد من ضبطهم عدا الخامس. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر الأول "محمد 28سنة" أنه دائم التردد على المكتب محل الواقعة لصرف حوالات، واختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة، فاتفق مع الباقين على التوجه بسيارة ملاكى ملك والده وانتظرهم خارج المكتب، ودلف الباقون إلى داخله وبحوزتهم سلاح نارى أعدوه مسبقًا وارتكبوا الواقعة، واقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم. وأرشد المتهمون عن السيارة والسلاح "فرد محلى" المستخدمين في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.‏