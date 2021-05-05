ألمانيا تفكّك أكبر شبكةٍ عالميّة لإستغلال الأطفال في مواد إباحيّة على الأنترنات

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الشرطة القضائية الألمانية أمس الإثنين، تفكيك شبكة لإستغلال الأطفال في مواد إباحية على الأنترنات المظلم (دارك ويب)، وصفتها بأنها "الأكبر في العالم" وتعد أكثر من 400 ألف منتسب.

وأوضحت الشرطة في بيان، أنه تم تفكيك منصّة "بويز تاون" القائمة منذ 2019 في منتصف أفريل.

وأوقفت الشرطة ثلاثة ألمان في ختام تحقيق إستغرق عدة أشهر أجرته وحدة خاصة في الشرطة، بالتنسيق مع الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وبالتعاون مع شرطة كل من هولندا والسويد وأستراليا والولايات المتحدة وكندا.

كما صدرت مذكرة توقيف دولية بحق ألماني رابع مقيم في الباراغواي، يفترض بموجبها تسليمه إلى السلطات الألمانية. ولم تكشف الشرطة أسماء الموقوفين .

وأفادت الشرطة بأن "المنصة كانت ذات بعد دولي وتستخدم لتبادل المحتويات الإباحية عن قاصرين بين أفرادها"، أي بشكل أساسي صور ومقاطع فيديو لتعديات جنسية ترتكب على فتيان.

وبيّن المحتويات "صور تعديات جنسية خطيرة على أطفال صغار السن"، حسب الشرطة

وكالات