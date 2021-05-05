منظمة الصحة العالميّة تفصل في قرار الإستخدام الطارئ للقاحَيْن صينيَّيْن هذا الأسبوع

اسماعيل عبد الحي - من المنتظر أن تقرر منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ما إذا كانت ستوافق على لقاحين صينيّين لإستخدامهما في حالات الطوارئ ضد كورونا، حسبما قالت مسؤولة كبيرة في المنظمة.

وفي حال الموافقة، ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق على ما تسمى قائمة إستخدام الطوارئ لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، وستؤدي إلى توزيع أوسع للقاحات الصينية التي يتم إستخدامها بالفعل في بعض البلدان غير الصين.

وقالت ماريانغيلا سيماو، مساعدة المدير العام للمنظمة لشؤون توفير الأدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية، إنه ما يزال يتعين إتخاذ بعض "الترتيبات النهائية" قبل أن تأتي الكلمة الحاسمة من المجموعة الإستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك".

المصدر: "أسوشيتد برس"