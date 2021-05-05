هذا ما قاله وزير الخارجية الهندي بشأن إصابته بـ"كورونا"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشنكار، المشارك في اجتماعات قمة مجموعة السبع الأربعاء، أنه سيشارك في المحادثات عبر الإنترنت، بعدما خالط مصابين محتملين بكوفيد-19.

وقال على تويتر: «أُبلغت مساء الأمس بتعرّضي لحالات إصابة بكوفيد. من باب الحذر الشديد ومن باب مراعاة الآخرين، قررت عقد لقاءاتي افتراضياً. سيكون الحال كذلك في اجتماعات مجموعة السبع اليوم أيضاً».

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وأشارت مصادر في وقت سابق إلى احتمال وجود إصابتين في أوساط الوفد الهندي.

والتقى جيشنكار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن شخصياً، مساء الاثنين، على هامش قمة وزراء الخارجية.

وأفادت الخارجية الأميركية أنها تلّقت نصائح، بما في ذلك من خبراء في قطاع الصحة في بريطانيا، بأن القواعد الصحية المتبعة «ستسمح لنا بمواصلة أنشطتنا المرتبطة (بقمة) مجموعة السبع بالشكل المخطط له».

وأفاد الناطق نيد برايس: «لا سبب لدينا للاعتقاد بأن أياً من أعضاء وفدنا في خطر. سنواصل اتباع إرشادات المتخصصين في الصحة العامة والمضي قدماً بالالتزام بذات قواعد كوفيد-19 المشددة».