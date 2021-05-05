ألمانيا تسجل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بكورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني، اليوم الأربعاء، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 18 ألفاً و34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلاً عن 285 حالة وفاة جراء الفيروس.

وكان المعهد سجل 22 ألفاً و231 حالة إصابة جديدة و312 حالة وفاة خلال يوم واحد يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع العام الماضي وصل إلى ثلاثة ملايين و451 ألفاً و550 حالة، لافتاً إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير، نظراً لأن كثيراً من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها، أو تسجيلها.

وتابع المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ نحو ثلاثة ملايين و84 ألفاً و700 شخص، فيما ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس إلى 83 ألفاً و876 شخصاً.