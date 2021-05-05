صحيفة: الميليشيا الحوثية تهربت من الالتزامات لإطالة أمد الحرب

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

لمّح رئيس المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام فليتة ليل أمس الثلاثاء إلى رفض الميليشيا الحوثية جهود السلام، ما أدى إلى تعثر مشاورات المبعوثين الأمريكي تيم ليندركينغ والأممي مارتن غريفيث في مسقط للوصول إلى حل نهائي، وشامل للأزمة.



وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أن الميليشيا تهربت من الالتزامات لإطالة أمد الحرب.

ووفقاً لمراقبين سياسيين يمنيين، فإن الميليشيا بعد تغريدة عبد السلام تعلن التزامها بتوجيهات وزير خارجية إيران جواد ظريف في اللقاء الذي جمعه مع رئيس المفاوضين الحوثيين في مسقط قبل يومين من وصول المبعوثين الأمريكي والأممي.