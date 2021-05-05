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رئيس بلغاريا يعتزم حل البرلمان وتعيين حكومة مؤقتة

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الدمام - شريف احمد - ذكر رئيس بلغاريا، رومين راديف أنه يعتزم حل البرلمان وتعيين حكومة مؤقتة الأسبوع المقبل، بعد فشل محاولة ثالثة لتشكيل حكومة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وسيعين راديف إدارة انتخابية جديدة، بعد ترشيحات من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وربما يتم بعد ذلك إجراء انتخابات مبكرة في 11 يوليو المقبل.

وحث رئيس بلغاريا جميع الأحزاب على دراسة الأولويات والعمل على التعاون بعد الانتخابات المبكرة، لتفادي محاولة فاشلة أخرى لتشكيل حكومة، يمكن أن تهوي بالبلاد في أزمة سياسية ودستورية شديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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