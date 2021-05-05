شكرا لقرائتكم خبر عن 770 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، اليوم ، تسجيل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 198572 حالة. كما أعلنت الوزارة، عن شفاء 1372 شخصا من الإصابة بالفيروس، وتسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء في السلطنة إلى 180547 حالة بنسبة تصل إلى 91 %، والوفيات 2071 بنسبة 1.0 %. وأشارت إلى أن عدد المحجوزين في العناية المركزة وصل إلى 281 شخصا.