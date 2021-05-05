شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 من حرس الحدود الباكستاني في هجوم من داخل أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل أربعة جنود من قوات حرس الحدود الباكستانية وأصيب ستة آخرون بجروح جراء هجوم نفذته عناصر مجهولة اليوم من داخل الأراضي الأفغانية بالأسلحة الرشاشة على منطقة ذهوب بإقليم بلوشستان الباكستاني.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن الجنود الذين تعرضوا للهجوم كانوا جزءاً من فريق يعمل على تسييج الحدود مع أفغانستان.

وأضاف أن قوات حرس الحدود الباكستانية ردت على مصدر الهجوم لمنع الهجوم، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى العسكري في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.