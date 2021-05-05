لبنان يوقف "ملك الكبتاغون".. حاول تهريب أضخم شحنة للسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الداخلية اللبنانية، الأربعاء، أن التحقيق مع أحد الموقوفين كشف تورطه في تهريب شحنة ضخمة من المخدرات إلى السعودية.

وقالت الداخلية إن التحقيق مع الموقوف المدعو حسن محمد دقّو -وهو يحمل الجنسية اللبنانية والسورية- قاد إلى تأكيد تورطه في تهريب أكبر شحنة مخدّرات في العالم؛ تقدّر بحوالى 94 مليون حبّة كبتاغون، تم ضبطها في ماليزيا، بينما كانت في طريقها إلى السعودية.

وفي مارس/آذار الماضي، أحبطت إدارة الجمارك الماليزية تهريب 94.8 مليون حبة كبتاغون تحتوي على مادة أمفيتامين المخدرة، وذكرت أنها كانت في طريقها إلى بلد ثالث لم تسمه حينها.

وكشفت وزارة الداخلية اللبنانية عن وثيقة تحتوي على أبرز العمليات التي تمّ تنفيذها في إطار مكافحة المخدرات لهذا العام، وأظهرت عدة عمليات كان الجهة المستهدفة بها في الغالب هي المملكة العربية السعودية.

وتقول وسائل الإعلام اللبنانية إن اسم حسن دقو تصدر مشهد التهريب في البلاد، حيث يطلق عليه لقب "ملك الكبتاغون"، وهو موقوف على ذمة التحقيق في تهريب المخدرات إلى دول عديدة على رأسها السعودية.

والشهر الماضي، قررت السعودية، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، بعد اكتشاف مخدرات مخبأة في شحنة فاكهة من الرمان، قادمة من لبنان.

وقالت السعودية إن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من قبل مهربي المخدرات في لبنان، وطالبت سلطات لبنان بتقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج.

وأعلن لبنان لاحقا اتخاذه إجراءات مراقبة صارمة حول التصدير، لمنع تهريب المخدرات لدول الخليج، داعيا السعودية لإعادة النظر في قرار وقف استيراد منتجاته.