زفاف رئيسة وزراء نيوزيلندا في هذا الموعد والمكان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن للزواج بشريكها كلارك جايفورد خلال الصيف المقبل.

وفي مقابلة إذاعية جرت الأربعاء، قالت أرديرن إنها وشريكها حددا أخيرًا موعدا لزفافهما بعد إعلان خطبتهما منذ عامين.

ولم تحدد أرديرن يوما بعينه للزفاف، واكتفت بالقول إنه سيكون خلال الصيف في نصف الكرة الجنوبي، وهو ما يمتد من ديسمبر/كانون الأول حتى فبراير/شباط.

وأضافت أرديرن: "عندما أقول إننا حددنا موعدًا، لا يعني هذا أننا أخبرنا أحدًا بعد. لذلك أشعر أنه ينبغي أن نوجه بعض الدعوات".

وطبقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، لدى كل من أرديرن وجايفورد ابنة تدعى نيف (عامين).

وأصبحت آرديرن في 2018 ثاني زعيمة منتخبة في التاريخ الحديث تضع مولودها وهي بالمنصب.

وأشارت الوكالة إلى أن جايفورد يعتبر مقدم الرعاية الرئيسي لطفلتهما نيف، وهو أيضًا مقدم برنامج تليفزيوني عن الصيد.

وبسؤالها عن وصيفات العروس، قالت أرديرن (40 عامًا): "أشعر أنني أكبر قليلًا من أحصل على حفلة عرس. لا أعلم إن كان هذا أنا فقط لأنني كبرت قليلًا، أحتاج التخلي عن الأمر."

وفي وقت سابق، تحدثت أرديرن عن شعور جايفورد بالإحراج أثناء تقدمه للزواج منها أعلى تلة بمدينة ماهيا الساحلية.

وردا عن سؤالها عن الاحتفال بيوم الأم الأحد، قالت أرديرن: "لا أعلم شيئًا عدا حقيقة أنني قلت شيئًا لكلارك عنه بالأمس، وكان هناك صمت طويل. قال: متى موعده؟. لذلك، لا أتوقع الكثير."