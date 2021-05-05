انتخابات ليبيا.. حسم نقاط الخلاف والقاعدة الدستورية بيد ملتقى الحوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، القاعدة الدستورية للانتخابات المرتقبة في ليبيا إلى ملتقى الحوار الوطني، للفصل فيها.

وقال عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار الوطني عبدالقادر احويلي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن كوبيش أحال الثلاثاء، النسخة النهائية لمسودة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات التي خرجت بها اللجنة القانونية، قبل انعقاد الجلسة العامة.



المسائل الخلافية

وأكد احويلي، أن الجلسة المرتقبة لملتقى الحوار الوطني والتي من المقرر أن تعقد في 26 مايو/أيار الجاري، بعد العيد مباشرة، ستحسم المسائل الخلافية وستقر القاعدة الدستورية للانتخابات المرتقب عقدها أواخر العام الجاري.

من جانبها، قالت عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار الوطني آمال بوقعيقص، في تصريحات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن القاعدة الدستورية للانتخابات هي تعديل للإعلان الدستوري والذي على أساسه ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية أولا، وتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور في الوقت الراهن.

التعديلات الدستورية

وأوضحت بوقعيقص أن السلطة الجديدة المنتخبة ستتكفل بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية تعمل على المواد الخلافية بالتعاون مع هيئة صياغة الدستور، على أن تطرح بعد تعديلها على مجلس النواب الجديد (تكون مدته 4 سنوات) والذي يجب عليه إنجاز الاستفتاء في مدة ولايته.

وأشارت عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار الوطني، إلى أن القاعدة أحالت آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستورية ليحسمها الملتقى العام.

اليمين القانونية

وحول الخلافات على اليمين القانونية، فقد طالب البعض بأن يكون اليمين بالإخلاص للوطن وليس لثورة فبراير، فيما طلب البعض الآخر أن يتزامن اليمين الدستوري الجديد مع الدستور الدائم، باعتبار أن مخاض الثورة لم ينته، بحسب بوقعيقص التي نوهت بأن تلك الخلافات ومسائل أخرى سيحسمها ملتقى الحوار الوطني الليبي.

بدوره، اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا في خطابه الذي أرسله إلى ملتقى الحوار الوطني، واطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن النسخة النهائية تمثل أرضية مشتركة توصلت إليها اللجنة القانونية، مشيرًا إلى أن النص والذي لن يرضي مجموعة بعينها، يعد أكثر الحلول الوسط التي أمكن إنجازها.

البنود العالقة

وأوضح المبعوث الأممي، أن المسودة ستُطرح للمناقشة والمداولات، متوقعًا أن يعمل الملتقى الوطني على تحسينها وإيجاد حلول للبنود العالقة والتوصل إلى التوافق المطلوب لاعتماد مسودة القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأمام هذا، ناشد كوبيش، أعضاء ملتقى الحوار الوطني بالتحلي بروح المسؤولية والتوصل إلى ذات التوافق البناء في الآراء الذي سمح بإنجاز الكثير في هذ العملية من أحل ليبيا.

انتخابات مباشرة

وأمس الثلاثاء، بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة، مع المبعوث الأممي، الأوضاع بليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور البرلمان الهام خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر.

وأوضح أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.

أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب"، بحسب صالح الذي ذكر بأن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".