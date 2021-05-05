البرلمان العربي يطالب إثيوبيا بالتجاوب مع الجهود الجارية بشأن أزمة (سد النهضة)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طالب البرلمان العربي اليوم الأربعاء أديس أبابا بالتجاوب مع الجهود الجارية لحل أزمة (سد النهضة) الإثيوبي من خلال التوصل إلى "اتفاق قانوني وملزم" بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.

وأشار رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان في هذا الإطار إلى الجولة الحالية التي يقوم بها المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفرى فيلتمان والتي تشمل زيارة كل من مصر والسودان وإثيوبيا والجولة التي يعتزم أن يقوم بها أيضا رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي إلى الدول الثلاث.

وأضاف البيان أن "هذه التحركات تعكس إيمان الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بعدالة الموقف المصري والسوداني في هذه الأزمة ورفض سياسة الأمر الواقع في التعامل معها".

وشدد على "ضرورة اغتنام الجانب الإثيوبي هذا الزخم الدولي والإقليمي والعربي الداعم بقوة للمفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث في حماية الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة".

وجدد التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن "الرفض التام لأية إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه النيل والتي تؤكد عليها جميع الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر".

وأكد البيان أن التوصل إلى "اتفاق قانوني شامل وملزم" بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء (سد النهضة) وتشغيله قبل تحقيق الملء الثاني له هو "مطلب أساسي يجب على إثيوبيا الالتزام به لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعا إثيوبيا إلى أن تضع نصب أعينها "المصالح الأكيدة وطويلة الأمد لشعوب دول المنطقة في الحفاظ على نهر النيل كما هو دائما كأداة لتعزيز التعاون والشراكة بين دوله وتحقيق التقارب بين شعوبه بدلا من تحويله إلى مصدر للصراع والتوتر".