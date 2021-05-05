الاتحاد الأوروبي يسلم لقاحات للبوسنة والهرسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

سلَّم ألكساندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، أول مساعدة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، من الاتحاد الأوروبي إلى البوسنة والهرسك، بواقع ٥٣٠ر١٠ جرعة لقاح من انتاج "فايزر- بيونتيك"، إلى زوران تيجيلتيجا، رئيس الوزراء البوسني، بمطار العاصمة سراييفو.



وفي تصريح صحفي، تحدث الوزير شالينبرج عن "يوم جيد للبوسنة و للاتحاد الأوروبي"، وأكد أن مساعدات اللقاح الأوروبية، ستساهم في تسريع حملة التطعيم البطيئة في البوسنة، وقال "أمنكم هو أمننا"، وأشار الوزير إلى وجود ما يقرب من 200 ألف شخص من أصول بوسنية يعيشون في النمسا.

وتتولى النمسا مسؤولية تنسيق وتوزيع مساعدات الاتحاد الأوروبي من لقاحات كورونا في دول غرب البلقان، وقامت بالتوقيع على عقود شراء وتمويل وتسليم اللقاح نيابة عن الاتحاد الأوروبي مع شركة "فايزر- بيونتيك"، بحيث تسترد النمسا لاحقاً ثمن اللقاحات، من مساعدات الاتحاد الأوروبي المخصصة لشراء اللقاحات بقيمة 70 مليون يورو.