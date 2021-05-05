ًزلزال بقوة 5.7 يضرب إقليماً إندونيسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 7ر5 درجة جزيرة "هالماهيرا الغربية" بإقليم "مالوكو الشمالية" الإندونيسي صباح اليوم الأربعاء، لكن من غير المحتمل أن يتسبب في حدوث موجات مد عاتية(تسونامي)، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية اليوم.



وقالت هيئة الارصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفزياء إن الزلزال الذي وقع حوالي الساعة الخامسة و59 دقيقة صباحا بتوقيت غرب إندونيسيا، تم تحديد موقعه على خط عرض 53ر1 شمالا وخط طول 19ر127 شرقا.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 48 كيلومترا شمال غرب جزيرة "هالماهيرا الغربية" وعلى عمق 133 كيلومترا

وحتى اليوم الأربعاء، لم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا في أعقاب الزلزال.

وكان زلزال بقوة 2ر6 درجة قد ضرب منطقتي "ماجيني" و"ماموجو" بإقليم "سولاويسي الغربية " في 15 كانون ثان/يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة المئات الآخرين.

وفي كثير من الأحيان تضرب زلازل أجزاء مختلفة من إندونيسيا حيث تقع البلاد على حلقة النار حول المحيط الهادي، حيث تتقابل العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا بشكل متكرر.