شكرا لقرائتكم فيديو من مالي.. صحافي فرنسي مخطوف يناشد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ظهر صحافي فرنسي خطفه متطرفون في مدينة جاو بشمال مالي الشهر الماضي في تسجيل مصور يناشد فيه السلطات الفرنسية بذل ما في وسعها لإطلاق سراحه.

وقال الصحافي في التسجيل: "أنا أوليفييه ديبوا. أنا فرنسي. خطفني متطرفون تابعون لتنظيم القاعدة بشمال إفريقيا في جاو بالثامن من أبريل".

كما أضاف في تسجيل مدته 21 ثانية نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتحدث إلى أسرتي وأصدقائي والسلطات الفرنسية ليبذلوا ما في وسعهم لتحريري".

ولم يتسن لرويترز بعد التأكد من صحة التسجيل.

إلى ذلك لم يتسن أيضاً الاتصال بالسلطات المالية للتعليق.

من جهته، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية في باريس لوكالة فرانس برس "اختفاء" أوليفييه دوبوا الذي تعاون مع وسائل إعلامية عدة.