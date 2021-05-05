شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر ولاية أسترالية تسجل أول إصابة بـ«كورونا» منذ نحو شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانبيرا-رويترز

سجلت نيو ساوث ويلز، أكبر الولايات الأسترالية وأكثرها سكاناً، الأربعاء، أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» انتقلت إليها العدوى محلياً منذ أكثر من شهر، بينما تعمل السلطات على تعقب مصدرها وتحديد السلالة المسببة لها. وتعزز أول إصابة في الولاية الواقعة في جنوب شرقي أستراليا منذ 31 مارس/آذار احتمال استئناف قيود التباعد الاجتماعي، التي خففت السلطات كثيراً منها مع تراجع الحالات.

وقضت أستراليا على وباء «كوفيد-19» إلى حد بعيد، لكن وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز قالت في بيان، إن الفحوص أثبتت إصابة رجل في العقد الخامس من العمر لا تربطه صلة معروفة بالفنادق المستخدمة في الحجر الصحي لمن يصلون من الخارج.

وقالت الوزارة إن الرجل الذي لم تحدد اسمه زار مواقع عدة في الضواحي الشرقية لسيدني، عاصمة الولاية وكبرى مدن أستراليا.

وأضافت الوزارة أن الفحوص أظهرت أن الحمل الفيروسي لدى الرجل أعلى مما يُرى عادة في المصابين، وهو ما قد يزيد من فرصة نشره للمرض. ويُعتبر معدياً منذ 30 إبريل/نيسان. وقالت كيري تشانت كبيرة مسؤولي الصحة بالولاية للصحفيين في سيدني: «هذا يعطينا بعض دواعي القلق»، مضيفة أن جميع من كانوا على اتصال وثيق بالرجل طُلب منهم عزل أنفسهم والخضوع للفحص. وأدى النهج المتشدد الذي تتبعه أستراليا لكبح انتشار فيروس «كورونا»، من خلال تدابير تشمل العزل العام المبكر والرقابة على الحدود والتتبع السريع للمخالطين، إلى إبقاء عدد الإصابات لديها أعلى قليلاً من 29800 إلى جانب 910 وفيات منذ بدء الجائحة.