شكرا لقرائتكم خبر عن صنز يهزم كافاليرز بالوقت الإضافي ويحقق انتصاره الخامس توالياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كليفلاند - رويترز

سجل ديفين بوكر 31 نقطة وأضاف كريس بول 23 نقطة، ليقودا فينكس صنز للفوز 134-118 على كليفلاند كافاليرز بعد وقت إضافي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ونجح بوكر في 14 تصويبة من 27 محاولة، كما استحوذ على ست كرات مرتدة ومرر خمس كرات حاسمة ليتساوى صنز (47-18) مرة أخرى مع يوتا جاز في صدارة القسم الغربي بعد انتصاره الخامس على التوالي.

وأحرز إيزاك أوكورو 32 نقطة، ومرر ست كرات حاسمة وكاد أن يقود كافاليرز (21-44) إلى تجنب هزيمته السابعة على التوالي.

وبعد فشله في حسم المباراة خلال الوقت الأصلي، افتتح فينكس الوقت الإضافي بتسجيل 15 نقطة دون رد بفضل ثماني نقاط من ميكال بريدجز، الذي أنهى المباراة وفي رصيده 22 نقطة، بالإضافة إلى استحواذه على خمس كرات مرتدة.

وصمد صنز دفاعياً في الوقت الإضافي وسمح لمنافسه بتسجيل أربع نقاط فقط، وحرمه من إحراز أي نقطة لثلاث دقائق ونصف الدقيقة.

وسجل دياندريه ايتون 15 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وأضاف فرانك كامينسكي 11 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة خلال مشاركتهما من مقاعد البدلاء مع صنز، وبهذا ضمن فينكس رسمياً التأهل للأدوار الإقصائية.