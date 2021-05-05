الخرطوم تحذر: سد النهضة يهدد نصف سكان السودان.. وإثيوبيا والمجتمع الدولي يعرفون تأثيره

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، أن "سد النهضة يشكل تهديداً لنصف سكان السودان"، لافتاً إلى أن الملف بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق.

وأضاف عباس، في حديث مع قناة "الغد"، أن "إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقاً"، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيون يعرفون تأثير هذا السد.

وتابع وزير الري السوداني: "إثيوبيا عندما نفذت الملء الأول انخفض منسوب المياه"، مؤكداً حرص السودان على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع بعيداً عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط.

وأكد أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص، موضحاً أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا.

وأكد عباس أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف، مشدداً على أن الدعوة للعودة لمفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن.

وأوضح وزير الري السوداني أن سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان السودان، مشيراً إلى أن السودان مُصر على التفاوض باعتبارها وسيلة وحيدة لإنهاء هذه الإشكالية والتفاوض لنتائج ولا غير ذلك.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.