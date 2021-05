ترامب يعود مجدداً ويطلق منصة إلكترونية جديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، منصة إلكترونية جديدة لنشر خطاباته إلى أنصاره، وذلك بعد حجب صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى.

وكان ترامب قد تم حظره من موقع ”تويتر“، كما تم تعليق حساباته في كل من ”فيس بوك“ و“يوتيوب“ عقب أعمال الشغب التي اجتاحت مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي..

وذكرت قناة "فوكس نيوز" أن فريق ترامب وضع منصة "From the Desk of Donald J. Trump" على موقع لجنة الإجراءات السياسية "Save America"، الذي تم فتحه بعد الانتخابات العامة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2020.

ونقلت القناة عن مصدر مقرب من دونالد ترامب قوله إن نشر المواد على المنصة سيكون متاحاً فقط للرئيس السابق، بينما سيكون بإمكان أنصاره مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي العادية.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يعلن مجلس الرقابة في فيس بوك، اليوم الأربعاء، قراره بشأن ما إذا كان سيُحظر على ترامب بشكل دائم استخدام المنصة.

وإذا سُمح له بالعودة إلى الموقع، فسيكون أمام فيس بوك سبعة أيام لإعادة تنشيط حسابه.

وأعلن موقع ”يوتيوب“ أنه سيعيد تنشيط حساب ترامب عندما يقل خطر ”عنف العالم الحقيقي“.

أما موقع ”تويتر“، حيث كان لترامب 88 مليون متابع، فحسابه محظور بشكل دائم.