شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب تؤكد دعمها للقومى للسكان ومطالب بتفعيل أذرعه القوية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021/2022، دعم المجلس في ممارسة مهامه، وسط مطالبات بتفعيل الأذرع القوية للمجلس بالمحافظات.

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن الزيادة السكانية التي حدثت في مصر منذ 2011 وحتى اليوم “غير طبيعية” فهي مجموع سكان 3 دول عربية، لافتا إلي أن هذه الزيادة تمثل عبء علي كافة الأجهزة التنفيذية وتعني انخفاض نصيب الفرد من كافة الموارد، فضلا عن فرص التعليم وكثافة كبيرة في الفصول.

وأضاف القصبي، أنه يلتحق سنويا نحو 5 مليون تلميذ بالتعليم سنويا، و يحتاجون 1000 فصل وتكلفة الفصل 100 ألف جنيه، قائلا: "ذلك يتبعه نقص في فرص العمل المتاحة، لاسيما مع زيادة الخريجين في ظل محدودية الموارد".

من جانبه، طالب النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، بسرعة انعقاد المجلس القومي للسكان الذي لم يجتمع منذ 2019، وكذا اللجنة التنفيذية، مشددا علي أهمية المحاسبة الدقيقة حال عدم تنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية، قائلا: "تعاون الوزارات مع المجلس وجوبي وليس بالمزاج، ويجب تنفيذ خطط الدولة لمواجهة هذه القضية الخطيرة".

وشدد عبد القوي علي أهمية تفعيل الأوجه القوية للمجلس القومي للسكان والممثله في 27 مكتب له علي مستوي المحافظات، مبديا تعجبه من انخفاض بند الأجور في مخصصات العام المالي الجديد.