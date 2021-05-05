شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تضامن النواب: "القومى للسكان" من أهم المجالس ونسعى لمنحه الاستقلالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب علي أهمية المجلس القومي للسكان لاسيما وأنه يحمل علي عاتقه أخطر القضايا التي تواجه المجتمع ولا تقل أهمية عن خطر الارهاب حيث تلتهم الزيادة السكانية ثمار التنمية، مشيرا إلى أن التعديلات التشريعية محل النقاش علي طاولة اللجنة لتمكين المجلس من آداء مهامه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، خلال مناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021/2022.

وقال القصبي إن القيادة السياسية تفاجئنا بمشاريع عملاقه علي مستوي عالمي اعتزاز بالدولة المصرية، ونجد أنه رغم الازمات المحيطة والتحديات المختلفة فلا يخلو يوم دون افتتاح مشروعات عملاقة، لكن تأتي لتجد لتسمع بعض المواطنين ليقول لك "انا فين"، واقول إن الاجابة هنا لدي "القومي للسكان" لاسيما وأن كل معدلات التنمية تلتهمها الزيادة السكانية مما يؤثر علي نصيب الفرد.

وأضاف القصبي: "هذه القضية تقتضي وقفه جادة، ونسعي تشريعيا لتمكين المجلس من اداء مهامه ولدينا قانونين في طور المناقشة بهدف منحه الاستقلاليه ومنحه صلاحيات تمكنه من أداء مهمته الجليلة".

وتابع رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، " إذا كنا لسبب او اخر كنا نرفض الموازنة خلال السنوات الماضية، فليس لخلاف مع المسؤلين بينما في مقدمة الأسباب أن المجلس لن يتمكن من اداء مهمته لكونه تحت سيطرة وزارة الصحه مما جعله مغلول اليد".

وشدد القصبي، علي إيمان اللجنة بأن هذه القضية ليست معنيه بها جهة بعينها إنما لدينا إيمان في جهة بعينها بل هي قضية مجتمعية، معني بها كافه الوزارات والموسسات الدينية والإعلامية.