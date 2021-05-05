شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هدى عبد الستار: مصر تشهد طفرة تنموية تستهدف المواطن الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هدى عبد الستار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ تولى القيادة السياسية، تم عمل طفرة تنموية تستهدف القرى والمواطن الأكثر احتياجا، خاصة محافظات الصعيد، مضيفة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كانت فكرة شبابية أطلقها شباب البرنامج الرئاسى وتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن المبادرة استهدفت الصحة والسكن.

وأضافت النائبة هدى عبد الستار فى تصريحات لها، أن التعامل مع المواطن الآن هو مستحق من الخدمة وليس مستفيد، وبالتالى المبادرات الرئاسية سواء حياة كريمة أو نور حياة، تهدف إلى توفير خدمات أساسية وتحقيق الطلبات للمواطنين، مشيرة إلى أن مجلس النواب له دور كبير في دعم مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير أقاليم مصر، وأن البرلمان يتكامل مع الحكومة في تحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت النائبة هدى عبد الستار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب يبحث فى الأساس عن تحسين حياة المواطن المصري بشكل عام، والأكثر احتياجاً بشكل خاص وأن هذا يتحقق عن طريق إلمام النواب بمشاكل المواطنين.