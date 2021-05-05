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ضبط ألعاب نارية قبل طرحها بأسواق الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 2030 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق داخل محل دون ترخيص قبل بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات لضباط المباحث، بحيازة المدير المسئول عن محل لبيع وتجارة الخردوات كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها بالأسواق.

استهدفت حملة أمنية المحل المشار إليه، وعثر على 2030 وحدة ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق، تمهيدًا لطرحها للبيع.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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