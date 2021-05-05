تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73جنيه للبيع.