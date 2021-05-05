مفيش التزام.. برلماني يحذر من تحول مناطق العتبة والأزهر والوكالة إلى بؤر لانتشار "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذر النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، من تحول مناطق العتبة والموسكي والأزهر والوكالة ببولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، إلى بؤرة خطيرة لانتشار فيروس كورونا، بعد التكدس الجماهيري الكثيف داخلها؛ خصوصًا مع اقتراب عيد الفطر، دون الالتزام بأدنى التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وقال قورة، في بيان له اليوم الأربعاء، إن هناك زحامًا كبيرًا من المواطنين داخل هذه المناطق، وظهر المواطنون دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية رغم التحذيرات الشديدة من انتشار الفيروس، مطالبًا بتكثيف الرقابة من الأجهزة التنفيذية لتطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على جميع الموجودين داخل مناطق العتبة والموسكي والأزهر والوكالة؛ سواء على المواطنين والتجار من البائعين داخل المحلات التجارية وعلى الأرصفة بالشوارع.

وناشد قورة جميع المواطنين في كل مكان على مستوى الجمهورية، بالالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ خصوصًا بعد الارتفاع الكبير في الإصابة بفيروس كورونا بمختلف المحافظات بصفة عامة، وفي محافظات الصعيد بصفة خاصة، وعلى وجه الخصوص بمحافظة سوهاج.

نوه النائب بأنه على سبيل المثال في دائرتي مركز دار السلام بمحافظة سوهاج هناك ازدحام جماهير كبير بالأسواق وأمام ماكينات صرف المرتبات والمعاشات وداخل مكاتب البريد، مؤكدًا ضرورة تطبيق جميع التدابير الاحترازية؛ لأن التجمعات الكبيرة للمواطنين تنذر بعواقب كارثية ووخيمة، لأنها تربة خصبة لانتشار فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا تجتاح العالم أجمع، وتم تسجيل أعلى الإصابات في الولايات المتحدة والهند وتركيا والبرازيل وفرنسا، بإجمالي إصابات ٣ ملايين و٨٠٠ ألف حالة، بما يعادل ٦٥٪ من معدل الإصابات العالمية، وكان أعلى معدل للوفيات الأسبوع الماضي في الهند، بما يزيد على ٢٢ ألف حالة وفاة، وتليها البرازيل التى وصلت إلى أكثر من ١٥ ألف حالة وفاة.

وتابع النائب: يعتبر الوضع في مصر ليس بعيدًا عما يحدث عالميًّا، وبناءً عليه اتخذت الحكومة المصرية منذ بداية شهر رمضان عدة إجراءات لتقليل إمكانية حدوث إصابات بفيروس كورونا؛ منها منع إقامة موائد الرحمن والسرادقات والاعتكاف في المساجد والتطبيق الشديد للإجراءات الاحترازية في المساجد خصوصًا صلاة القيام، كما تستمر وزارة الصحة في تقديم خدمات التطعيم ضد فيروس كورونا.