اعتماد جدول امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جدول امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن الامتحان يبدأ يوم السبت المقبل بمادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، ويستمر حتى الخميس 3 يونيو بمادة الدراسات الاجتماعية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، اليوم، إلى أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع ستجرى من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها والإشراف عليها.

وأوضح وكيل الوزارة، أن لجان النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية ستوافي المديرية بنتائج المواد التي لا تضاف للمجموع، ومواد المستوى الرفيع والمجالات، والتكميلي، وذلك قبل موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.