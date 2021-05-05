عبر "فيس بوك".. ضبط متهم لقيامه بالترويج لأخبار كاذبة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية، لاتهامه بالترويج لأخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن صورة لأحد الأشخاص مصحوبة بتعليق يتضمن قيام الشخص المشار إليه باستدراج سائقي تاكسي المنصورة وقيامه وآخرين بسرقة التاكسي والتعدي على السائق وأنه دائم التردد على منطقة "عزبة الصفيح" بمدينة المنصورة وحمله لكارنية ضابط وسلاح ناري.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأن ما تم نشره غير صحيح، وقصد منه الحصول على عدد كبير من المشاهدين والمتابعين، وأنه تحصل على الصورة من أحد المواقع.

يشار إلى أن هذا الشخص تم ضبطه سابقاً لارتكابه واقعة مشابهة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.