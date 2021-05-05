بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة بحي ثان طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أعلنت محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بحي ثان طنطا، ضمن ٢٧ مدينة على مستوى الجمهورية جرى اختيارها للتطبيق التجريبي للمنظومة لمدة شهرين.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بنشر الاشتراطات الجديدة ووضع لافتات إرشادية داخل المراكز التكنولوجية، مشددًا على سرعة إنجاز الأعمال وتلقي طلبات المواطنين والرد على استفساراتهم عن طريق الموظفين المدربين.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تدريب الموظفين المشاركين في التنفيذ من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالي ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق خلال الفترة الماضية، والذي يؤدي إلى تسهيل التعامل مع المواطنين.

وأكد المحافظ، أن الدولة تسعى للوصول لأفضل الطرق لضبط منظومة البناء والعمران، والقضاء على البناء العشوائي، ووقف فوضى التراخيص.