الجامعة العامة للنفط تدعو الحكومة إلى فتح باب التفاوض للزيادة في الأجور وتندّد بتوجّه رئاسة الحكومة

اسماعيل عبد الحي - أفادت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية في بيان لها اليوم، الاثنين 3 ماي 2021، بأن التفاوض والزيادة في الاجور والمنح وتعديل القدرة الشرائية لكافة الشغالين لا يكون إلا عبر آلية واحدة وهي التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل

وأكدت الجامعة ضرورة التمسك بالعدالة الاجتماعية بين كل الاسلاك المهنية، ملاحظة تخبط الحكومة في التعاطي مع ملف مهندسي القطاع العام وما رافقه من تضارب في القرارات وانعدام الرؤية الشاملة

ودعت الحكومة الى فتح باب التفاوض مع المنظمة الشغيلة للزيادة العامة في الأجور والجوانب الترتيبية ومراجعة القوانين الاساسية والاتفاقيات المشتركة، داعية بصفة عاجلة إلى إنعقاد مجمع القطاع العام لتدارس الامور واتخاذ الاجراءات الضرورية المناسبة

ونددت الجامعة بالتمشي الذي انتهجته رئاسة الحكومة، معتبرة أن ذلك ضربا لحق المفاوضة الجماعية والتراجع على العقد الاجتماعي، مؤكدة الاستعداد للدفاع عن حقهم في التفاوض الجماعي بكل الطرق والوسائل النضالية