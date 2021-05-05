انفجار سيارة مفخخة بمقديشو يودي بحياة 3 أشخاص

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

أودى انفجار سيارة مفخخة في العاصمصة الصومالية مقديشو اليوم الأربعاء، بوفاة 3 أشخاص على الأقل وأصيب رابع بجروح.



وبحسب وسائل إعلام صومالية محلية فقد وقع التفجير في مديرية كحدا بمحافظة بنادر دون تحديد هدف التفجير.

وفيما لم تعلق السلطات الصومالية حتى الآن على التفجير، وصلت قوات الأمن إلى موقع الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير لكن أصابع الاتهام تشير عادة في مثل هذه الحوادث إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وشهدت مقديشو قلاقل أمنية خلال الأسابيع الماضية إثر اشتباكات بين فصائل مؤيدة، وأخرى ومعارضة لتمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو لمدة عامين، الذي انتهى بإلغائة السبت الماضي من قبل البرلمان الصومالي. .