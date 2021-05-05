بلجيكا تدين دبلوماسيا إيرانيا بالتخطيط لهجوم بفرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

في حكم نهائي، أدان القضاء البلجيكي الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بتهمة التخطيط لهجوم بالعاصمة الفرنسية في 2018.



ويأتي الحكم النهائي عقب سحب أسدي طلب استئناف كان تقدم به إثر صدور حكم بحقه قبل أشهر، يقضي بسجنه 20 عاما بالتهمة المذكورة.

وقال المتحدث باسم النيابة الفدرالية البلجيكية المسؤولة عن الإرهاب، ايريك فان دويز، إن "محامي (أسد الله) أسدي سحب استئنافه".

ولن يحاكم في الاستئناف سوى المتهمين الثلاثة بالتواطؤ مع الدبلوماسي الذين صدرت بحقهم في 4 فبراير/ شباط الماضي، أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و18 عاما.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أدان القضاء البلجيكي أسدي بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة التخطيط لاستهداف تجمع لمعارضين للنظام الإيراني قرب العاصمة الفرنسية.

وتأتي العقوبة بحق أسدي (49 عاما) الذي كان معتمدا في سفارة إيران بالعاصمة النمساوية فيينا في تلك الفترة، مطابقة لطلب النيابة العامة الفدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب.

وهذا الملف الذي يجمع بين الإرهاب والتجسس، أثار توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس.