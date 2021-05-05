رئيس الإمارات: قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن الحصين وصمام أمانه وحامي مكتسباته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات القائد الأعلى للقوات المسلّحة أن توحيد القوات المسلّحة الاماراتية، تحت راية وقيادة مركزية واحدة كان قرارًا حكيمًا جسّد الرؤية الثاقبة والنهج الرشيد الذي التزمه آباؤنا المؤسّسون إرساءً لقواعد دولة اتحادية منيعة، قادرة على تعزيز أمنها وصون ثرواتها والدفاع عن مصالحها.



وقال في كلمة له وجهها عبر مجلة / درع الوطن/ في الذكرى الخامسة والأربعين لتوحيد القوات المسلّحة إن ما حقّقته قواتنا المسلّحة، من مكانة مُتقدّمة وجاهزية عالية وإنجازات داخلية وخارجية مشهودة، لم يأتِ من فراغ وإنما ثمرة خطة تطويرية هادفة، تبنّاها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعلى النهج ذاته سرنا وإخواني الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأضاف إن قواتنا المسلّحة الباسلة هي درع الوطن الحصين، وصمام أمانه، وحامي مكتسباته وسيظلّ تحديثها وتطويرها، هدفًا إستراتيجيًا وأولوية قصوى، نزوّدها بأحدث النظم والسلاح والعتاد، ونوفّر لمُنتسبيها أعلى درجات التدريب والتأهيل والرعاية، ولصناعاتنا الدفاعية الوطنية نولي فائق العناية والاهتمام.