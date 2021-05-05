أمريكا تعلن مباشرتها بتقديم مساعدات إلى العراق، لإعادة تأهيل مستشفى "ابن الخطيب"

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مباشرتها بتقديم مساعدات إلى العراق، لإعادة تأهيل مستشفى "ابن الخطيب" في العاصمة بغداد.



وذكرت السفارة الأمريكية في بغداد، عبر بيان وفقا للعين، أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أكدت أن جمعية طلاب الطب الأميركيين (AMSA) فرع العراق، شرعت بتنظيف عدة طوابق من مبنى المستشفى، الثلاثاء".

وأضاف البيان أنه "في الأسابيع المقبلة ستستبدل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعدات الطبية وغير الطبية التي دُمرّت في الحريق، بما في ذلك أسرة المستشفيات وأجهزة مراقبة المرضى، فضلاً عن معدات الحماية الشخصية اللازمة لعلاج مرضى كورونا.

وكشف البيان، أن "الوكالة ستعمل مع الدفاع المدني في بغداد على تنصيب منظومَةٍ جديدةٍ للسلامة من الحرائق في المستشفى، والتي ستشمل على الأرجح منظومة رش إلى جانب أجهزة كشف الدخان ومستلزمات إطفاء الحرائق وسلالم مخارج الحريق ولافتات الطوارئ"، مشيرة إلى أن جمعية طلاب الطب الأمريكيين ستقيم نصباً تذكارياً لتكريم ذكرى ضحايا هذه المأساة.

وفي الـ24 من أبريل/ نيسان الماضي، لقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.