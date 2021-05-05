شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 يضرب إقليما إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 7ر5 درجة جزيرة "هالماهيرا الغربية" بإقليم "مالوكو الشمالية" الإندونيسي صباح اليوم الأربعاء، لكن من غير المحتمل أن يتسبب في حدوث موجات مد عاتية(تسونامي)، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية اليوم.

وقالت هيئة الارصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفزياء إن الزلزال الذي وقع حوالي الساعة الخامسة و59 دقيقة صباحا بتوقيت غرب إندونيسيا، تم تحديد موقعه على خط عرض 53ر1 شمالا وخط طول 19ر127 شرقا.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 48 كيلومترا شمال غرب جزيرة "هالماهيرا الغربية" وعلى عمق 133 كيلومترا.