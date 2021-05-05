شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن انسحاب قواتها من أفغانستان بنسبة 6% حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان تم بنسبة قد تصل إلى 6 بالمئة منذ بداية الانسحاب خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت القيادة، في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "نقدّر أننا أنهينا من 2 % إلى 6 % من عملية الانسحاب الكامل، والتي من المقرر أن تنتهي في 11 سبتمبر المقبل وفق ما أعلنته الرئاسة الأمريكية".

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة بحلول الثلاثاء تكون قد سحبت 60 طائرة نقل عسكرية من طراز سي-17 محملة بالعدات العسكرية من أفغانستان، موضحا أنه سيتم تدمير ما يزيد عن 1300 قطعة من المعدات.

وبحسب البيان، فإن واشنطن سوف تعلن بشكل أسبوعي بيانا حول عملية الانسحاب من أفغانستان.

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"؛ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام، من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.