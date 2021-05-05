شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : مسلحون يهاجمون بئري نفط قرب كركوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة النفط العراقية أن مسلحين هاجموا بالقنابل بئري نفط في حقل قرب مدينة كركوك في شمال العراق اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل وإصابة "عدد من القوات الأمنية والشرطة" وأدى لنشوب حريقين.

وقالت مصادر بقطاع النفط إن الهجوم لم يؤثر على الإنتاج. ولم تعلق وزارة النفط في بيانها على مسألة الإنتاج.

وجاء في بيان وزارة النفط "تعرض حقل باي حسن في محافظة كركوك إلى اعتداءات إرهابية فجر هذا اليوم، أسفرت عن تفجير البئرين (183) و(177) واستشهاد وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة".

وأضاف البيان "تمكنت فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من إطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي، فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183".