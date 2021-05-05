شكرا لقرائتكم خبر عن نيبال تستعين بالجيش لبناء مركز عزل بعد زيادة إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعانت السلطات الحكومية المحلية في غرب نيبال بقوات الجيش لبناء مركز عزل بسعة 200 سرير للتعاطي مع العدد المتزايد من إصابات فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال كبير ضباط المنطقة، خاجيندرا براساد ريجال في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أذاعته اليوم الأربعاء، إن العمل بدأ في منطقة كايلالي بمقاطعة سودورباشيم المتاخمة للهند، حيث شهدت المنطقة عودة عدد كبير من العمال المهاجرين إلى ديارهم من الهند التي تعاني من ارتفاع هائل في الحالات الجديدة.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت نيبال 7 آلاف و587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 351 ألفا و5 حالات.

كما تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و417 حالة، فيما تم توزيع مليونين و91 ألفا و511 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء نيبال.