محكمة تحقيق المثنى تتخذ الاجراءات القانونية بحادثة هروب السجناء

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت محكمة تحقيق المثنى اليوم الاربعاء، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين والمحكومين الهاربين والمقصرين في حادثة هروب اثنين وعشرين نزيلا من قسم المخدرات في مركز شرطة الهلال بالمحافظة.





وقال اعلام المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز" ان محكمة تحقيق المثنى أصدرت اوامر قبض وتحري بحق المقصرين في حادثة هروب مجموعة من الموقوفين والمحكومين من قسم المخدرات في مركز شرطة الهلال وفقا لاحكام المادة 271 من قانون العقوبات، لافتا إلى أنه تم اعتقال تسعة عشر موقوفا ومحكوما من مجموع الهاربين".