اندلاع حريق داخل سوق 'الگيارة' شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، من اخماد حادث حريق اندلع داخل محال تجارية وبسطيات مخصصة لبيع ملابس البالة في سوق الگيارة بمدينة الصدر شرقي بغداد .

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني طوقت الحريق واخمدت النيران ومنعت اتساع الحادث الى ارجاء السوق المجاورة"، مؤكدا "عدم تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".



يذكر ان سبب الحادث بحسب بيان المديرية كان "نتيجة الاهمال بشروط السلامة فيما يخص التسليك الكهربائي للمولدات الكهربائية الأهلية".

