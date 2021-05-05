وكالة الوزارة: تفكيك عبوة ناسفة داخل عجلة مواطن في بابل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة اليوم الاربعاء، تفكيك عبوة ناسفة مزروعة لاستهداف احد المواطنين في محافظة بابل.





وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز" انه بعد اتصال احد المواطنين في محافظة بابل بالخط الساخن (404) الخاص بمديرية مكافحة المتفجرات لوجود جسم غريب اسفل عجلته، تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد اجراء الكشف تبين وجود عبوة ناسفة محلية الصنع تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية.