أسوأها الصندوق.. فشل نتنياهو يرسم 4 سيناريوهات للحكومة الإسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مشهد سياسي يكرر نفسه في إسرائيل مع فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة، ويفتح الباب أمام أربعة سيناريوهات أسوأها صندوق الاقتراع.

وأمس الثلاثاء، أبلغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين بفشله في تشكيل حكومة، في إعلان يأتي عقب انتهاء فترة الـ28 يوما، فيما تتجه البوصلة لتكليف يائير لابيد بالمهمة.

وفي هذا الصدد، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن ريفلين يعتزم اتخاذ قراره بشأن الخطوات التالية في عملية تشكيل الحكومة.

ووفق البيان، يدرس الرئيس دعوة أعضاء الكنيست الآخرين المرشحين لدور تشكيل الحكومة لمقابلته، والاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف المهتمة بالتعبير عنها.

ولهذا، طلب ريفلين من الأحزاب المهتمة بأن تبلغه خطيا قرارها حول التوصية بنائب معين لتشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يلتقي ريفلين عضوي الكنيست نفتالي بينيت ويائير لابيد، على أن يتم خلال اليوم، تحديد اجتماعات إضافية وفقًا لطلبات رؤساء الأحزاب وتقدير الرئيس.

وأمام هذا الإخفاق، ترصد ”الخليج 365” 4 سيناريوهات محتملة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية:

السيناريو الأول

تكليف زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد بتشكيل حكومة في غضون 28 يوما.

وسيواصل لابيد خلال هذه الفترة مساعيه لتشكيل حكومة بديلة من المعارضين لبقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة.

ويضم المعسكر المعارض لنتنياهو أحزابا يمينية ووسطية ويسارية وعربية، فيما يقول مراقبون إن هذا المعسكر يتفق على استبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة، ولكنه يختلف جوهريا في القضايا السياسية ما قد يجعل عمر هذه الحكومة -حال تشكيلها- قصيرا جدا.

ومن المرجح أن يسعى لابيد للاتفاق مع زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت على التناوب على رئاسة الحكومة.

السيناريو الثاني

تكليف زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت بتشكيل حكومة في غضون 28 يوما.

وبذلك، يواصل بينيت مساعيه لتشكيل حكومة يمينية كخيار أول أو حكومة وحدة وطنية كخيار ثان، ومن المرجح أن يسعى للاتفاق مع لابيد على اتفاق للتناوب على رئاسة الحكومة.

ولكن الحكومة التي تتشكل من أحزاب غير متجانسة سياسيا قد لا تدوم طويلا.

السيناريو الثالث

تكليف الكنيست الإسرائيلي لنتنياهو بتشكيل الحكومة.

في حال فشل بينيت ولابيد بتشكيل حكومة في غضون 28 يوما، فإن الفرصة قد تتاح مجددا لنتنياهو لتشكيل الحكومة بتفويض من الكنيست.

ويلزم نتنياهو الحصول على رسالة موقعة من 61 نائبا موجهة إلى الرئيس الإسرائيلي تبلغه بالموافقة على تشكيله للحكومة.

وسبق لنتنياهو أن تلقى التفويض من الكنيست لتشكيل حكومة بعد فشله في المهمة الأولى لتشكيلها العام الماضي.

وقد تؤدي المخاوف من الذهاب إلى انتخابات جديدة لإقناع أحزاب بمنح الثقة لنتنياهو.

السيناريو الرابع

فشل المرشحين بتشكيل حكومة قد يعيد الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع.

وفي حال تقررت العودة إلى صناديق الاقتراع، فإنها ستكون المرة الخامسة التي تجري فيها الانتخابات بإسرائيل في غضون نحو العامين.

ولكن ليس ثمة ضمانة بأن الانتخابات ستغير الخارطة السياسية في إسرائيل.

ويدفع حزب "الليكود" لتمرير مشروع قانون لاقتصار الانتخابات على انتخاب رئيس الحكومة فقط مباشرة من الشعب.