اخبار العالم

حكم نهائي.. بلجيكا تدين دبلوماسيا إيرانيا بالتخطيط لهجوم بفرنسا

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في حكم نهائي، أدان القضاء البلجيكي الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بتهمة التخطيط لهجوم بالعاصمة الفرنسية في 2018.

وفي فبراير/شباط الماضي، أدان القضاء البلجيكي أسدي بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة التخطيط لاستهداف تجمع لمعارضين للنظام الإيراني قرب العاصمة الفرنسية.

وتأتي العقوبة بحق أسدي (49 عاما) الذي كان معتمدا في سفارة إيران بالعاصمة النمساوية فيينا في تلك الفترة، مطابقة لطلب النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب. 

وهذا الملف الذي يجمع بين الإرهاب والتجسس، أثار توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا