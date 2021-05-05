اختطاف صحفي فرنسي على يد جماعة تابعة للقاعدة بمالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن صحفي فرنسي اليوم الأربعاء اختطافه، من قبل جماعة متشددة في مالي، مطالبا سلطات بلاده بالسعي إلى إنقاذه.

وظهر الصحفي أوليفييه ديبوا. في مقطع فيديو مصور وهو يناشد السلطات الفرنسية لتحريره من مختطفيه؛ وهم متشددون في مدينة جاو بشمال مالي.

وفي مقطع قصير، يؤكد الصحفي الفرنسي -وهو مراسل مجلة "لوبوان"- أنه تم اختطافه من قبل الجماعة المتشددة في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال الصحفي في التسجيل: "أنا أوليفييه ديبوا. أنا فرنسي. خطفني تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا في جاو في الثامن من أبريل".

وأضاف في تسجيل مدته 21 ثانية نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتحدث إلى أسرتي وأصدقائي والسلطات الفرنسية ليبذلوا ما في وسعهم لتحريري".

وأعلنت مجموعة يطلق عليها: "دعم الإسلام والمسلمين (GSIM)" عن تبني اختطاف الصحفي الفرنسي في مالي.





وتعد هذه المنظمة إحدى الجماعات الإرهابية الرئيسية في مالي، وتتبع لما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وتعمل بشكل رئيسي على بث سمومها في شمال البلاد.