اعتداء إرهابي على آبار نفط شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت آبار نفط شمالي العراق إلى هجوم إرهابي أسفر عن تفجير بئرين ومقتل أحد عناصر الشرطة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن حقل باي حسن النفطي في محافظة كركوك تعرض "لاعتداءات إرهابية وقعت فجر اليوم بتفجير البئرين 183 و177 وتسبب ذلك بمقتل وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة".

وقال المتحدث ، في بيان صحفي، إن فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة تمكنت من إطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183 في حقل باي.

ويعد حقل باي حسن النفطي من أكبر حقول شركة نفط الشمال في كركوك، وتصل معدلات إنتاج الحقل لأكثر من 175 ألف برميل يوميا.

وأشار المتحدث إلى إدانة وزارة النفط جميع العمليات الإرهابية والتخريبية التي تستهدف الثروة الوطنية.

وشدد على أن هذه المحاولات اليائسة لن تثني ولن توقف العاملين في القطاع النفطي.

وعلى إثر الاعتداء الإرهابي احتجزت السلطات العراقية آمر فوج وعددا من ضباط شرطة الطاقة المكلفة بحماية الآبار والمنشآت النفطية في كركوك.

تعزيزات

على صعيد آخر ، قررت قيادة العمليات المشتركة إرسال تعزيزات عسكرية بعد تسجيل خروقات أمنية في محافظة كركوك.



وقالت مصادر أمنية إن التعزيزات العسكرية شملت إرسال أربعة أفواج من قوات المغاوير والشرطة الاتحادية لتعمل على ملىء الفراغات ونقاط الخلل التي يستغلها عناصر تنظيم داعش في مناطق جنوبي كركوك وغربي قضاء داقوق ومحيط قضاء الدبس ووادي الشاي وزغيتون.