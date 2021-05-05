قرقاش: اتصال بايدن بالشيخ محمد بن زايد تقدير كبير لدور الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور قرقاش مستشار رئيس دولة الإمارات إن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تقدير لدور الإمارات الكبير في المنطقة.

وكتب قرقاش، في تغريدة عبر تويتر اليوم الأربعاء، إن اتصال بايدن بالشيخ محمد بن زايد وزيارات مسؤولين من السلطتين التشريعية والتنفيذية الأمريكية إلى أبوظبي هذا الأسبوع، سلّط الضوء على العلاقات الثنائية الاستراتيجية الواسعة والمتميزة.



وأوضح مستشار الرئيس الإماراتي أن "جوهر التواصل التقدير الكبير لدور الإمارات المحوري في استقرار وازدهار المنطقة".

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس الثلاثاء خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة النظيفة وحماية البيئة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال أن الإمارات والولايات المتحدة، لديهما قاعدة صلبة ومستدامة من المصالح المشتركة، وحريصون على تعزيز العلاقات وتطويرها في المستقبل.

البيت الأبيض، من جانبه قال في بيان تلقته ”الخليج 365” إن الرئيس جو بايدن تحدث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإعادة التأكيد على الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن بايدن هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة الذكرى الـ50 لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر عن الجهود التعاونية التي يبذلها البلدان في قضايا الفضاء والمناخ والدفاع والأمن.

وتابع البيان أن الجانبين "ناقشا التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك أفغانستان، والأبعاد النووية والإقليمية للتهديد الذي تشكله إيران، وكذلك السعي المشترك لتهدئة التصعيد وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار البيت الأبيض إلى أنه "في هذا الصدد، شدد الرئيس على الأهمية الاستراتيجية للسلام بين الإمارات وإسرائيل"، معربا عن "دعمه الكامل لتعزيز وتوسيع هذه الترتيبات".

ولفت البيان إلى أن "الرئيس بايدن والشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتفقا على أولوية العمل معًا لمعالجة النزاعات، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في منطقة تجراي في إثيوبيا".