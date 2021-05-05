وزير الداخلية الألماني يحظر منظمة "أنصار الدولية"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حظر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر منظمة "أنصار الدولية" الإسلاموية والعديد من المنظمات التابعة لها.

وقال ستيف ألتر المتحدث باسم زيهوفر، عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء، إن "الشبكة تمول الإرهاب حول العالم بالتبرعات" التي تجمعها.

ونقلت ألتر عن زيهوفر القول :"إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، فعليك تجفيف منابع تمويله".

وتم إرجاع الحظر إلى أن المنظمة تجمع الأموال بنية تحويلها إلى الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحديدا جبهة النصرة في سورية، وحركة حماس الفلسطينية، وحركة الشباب في الصومال.

ويبدو أنه تم خداع الجهات المانحة بأنه يتم توجيه أموالهم حصريا للأغراض الإنسانية.