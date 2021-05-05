ميرال اكشينار : تركيا يحكمها سيد الأوهام واصبحت ارض المفقودين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

انتقدت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، أردوغان على خلفية السياسات التي يتبناها لمواجهة الأزمات التي تواجهها البلاد ولا سيما الاقتصادية منها، فضلا عن جائحة كورونا.



وذكرت في معرض هجومها على أردوغان "تركيا يحكمها سيد الأوهام، بلادنا أصبحت أرض المفقودين في عهده"، في إشارة لاختفاء أشياء كثيرة.

واستطردت موضحة "لقاحات كورونا التي قال إنه اشتراها اختفت، اختفى مسؤولو البلديات الذين أرسلوا ببعثات للخارج، اختفت 128 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي، صهر أردوغان الذي كان وزيرًا للمالية اختفى، حقوق المرأة والتجار والشباب والمزارعين اختفت أيضًا".

وتابعت: "المخادع الكبير أردوغان، لن ننسى ما جعل بلادنا تخسره، والأخطاء التي جعل أمتنا تدفع ثمنها، ومشاكلنا الحقيقية التي تجاهلها من أجل أجندات مصطنعة".