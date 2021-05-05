شاحن أمريكي جديد لـ"آيفون 12"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

في ظل توقف شركة أبل الأمريكية عن صرح الشاحن مع أخر هواتفها الذكية آيفون 12، فإن العديد من شركات التقنية باتت تقوم بهذا الأمر.



وأعلنت تويلف ساوث الأمريكية عن إطلاق الشاحن Forté الجديد للهاتف الذكي أبل آيفون 12 بسعر يبلغ 40 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يتم تثبيت الهاتف الذكي بالشاحن مغناطيسيا ويتم شحنه مباشرة عن طريق حلقة MagSafe بقدرة تصل إلى 15 واطا.

ويعتبر الشاحن تويلف ساوث Forté مجرد حامل ويخلو من أية إلكترونيات، ويتعين على المستخدم شراء كابل الشحن MagSafe ووحدة إمداد بالطاقة منفصلة، وبمجرد توصيل كابل الشحن بالحامل، فإنه يمكن تثبيت آيفون 12 مغناطيسيا بالحامل.

وتتيح المفصلة الموجودة في الشاحن تويلف ساوث Forté إمكانية تعديل زاوية الهاتف الذكي حتى الوضع الأفقي، وتظهر أهمية هذه المفصلة عند الرغبة في استعمال الهاتف الذكي لإجراء مكالمات الفيديو أو البث المباشر.

ونظرا لثقل قاعدة الشاحن فإنه يمكن فصل الهاتف الذكي المتصل مغناطيسيا بيد واحدة، دون الحاجة إلى تثبيت الشاحن Forté باليد الأخرى.

ويقتصر توافق شاحن تويلف ساوث Forté الجديد مع سلسلة الهاتف الذكي أبل آيفون 12، والذي يمكن شحنه بقدرة تصل إلى 15 وات، وإذا تم وضع الذراع بحيث يكون كابل الشحن MagSafe مسطحا وموجها لأعلى فإنه يمكن شحن الأجهزة، التي لا تدعم معيار MagSafe، عن طريق معيار Qi، مثل سماعة الرأس اللاسلكية أبل AirPods Pro، وعند التنقل بالخارج فإنه يمكن للمستخدم خلع كابل الشحن من الحامل بكل بساطة واصطحابه معه.

وليست المرة الأولى فشركة "أوكي" (Aukey) الصينية أعلنت مطلع شهر مارس/آذار الماضي عن إطلاق الشاحن اللاسلكي المغناطيسي Aircore Magnetic Qi Wireless Charger الجديد لهاتف آيفون 12 بسعر يبلغ نحو 17 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الصينية أنه يمكن استعمال الشاحن اللاسلكي الجديد لشحن آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وكذلك آيفون برو ماكس بقدرة تصل إلى 15 واطا.

وعند استعمال وحدة إمداد بالطاقة بقدرة 18 وات على الأقل فإن جهاز أوكي الجديد يصل إلى سرعة شحن تبلغ 15 واطا، ولا تشتمل باقة التوريد على وحدة إمداد بالطاقة.

وأوضحت أوكي أنه يتم توصيل الشاحن اللاسلكي مغناطيسيا على الجانب الخلفي لآيفون 12، مشيرة إلى أنه يمكن استعمال الشاحن اللاسلكي مع الأجهزة الأخرى بفضل اعتماده على معيار Qi، مثل هاتف آيفون 8، وفي هذه الحالة فإن سرعة الشحن تصل إلى 7.5 واط المعتادة، ولا يمكن الوصول إلى القدرة القصوى 15 واطا.

ويمكن أيضا استعمال الشاحن اللاسلكي الجديد مع هواتف جوجل أندرويد لشحنها بقدرة تصل إلى 15 واطا، وكذلك سماعة الرأس اللاسلكية أبل AirPods أو AirPods Pro مع علبة الشحن.